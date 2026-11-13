Scooterrijder komt klem te zitten tussen paaltjes en raakt gewond in Breda

Een scooterrijder is gewond geraakt bij een ongeluk op de Prins Hendrikstraat in Breda. De bestuurder wilde een wegversmalling inrijden, maar kwam klem te zitten tussen twee gele paaltjes op een verhoging. De scooterrijder viel en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ging vrijdag aan het begin van de avond mis. De Prins Hendrikstraat was een tijd dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hadden. Daardoor was het extra druk op de wegen in de buurt. Oorzaak onbekend

Waarom de scooter klem kwam te zitten, is niet bekend.