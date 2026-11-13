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Stroomstoring in 's-Hertogenbosch, herstel verwacht na middernacht

In 's-Hertogenbosch is sinds kwart voor acht vanavond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond middernacht is opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5237 in de gemeente Den Bosch. Monteurs zijn momenteel bezig met het verhelpen van de storing. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

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