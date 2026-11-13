Advertentie
Stroomstoring in 's-Hertogenbosch, herstel verwacht na middernacht
In 's-Hertogenbosch is sinds kwart voor acht vanavond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond middernacht is opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.
De storing treft een deel van postcodegebied 5237 in de gemeente Den Bosch. Monteurs zijn momenteel bezig met het verhelpen van de storing. De precieze oorzaak is nog niet bekend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie