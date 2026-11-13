Doe Maar-drummer Jan Pijnenburg (70) onverwacht overleden
Jan Pijnenburg, de drummer van Doe Maar in de hoogtijdagen van de band, is donderdag onverwacht overleden. De in Vught geboren muzikant werd 70 jaar. Hij stierf in zijn woonplaats in Spanje, meldt Dagblad van het Noorden.
Zijn dood kwam totaal onverwacht. Pijnenburg was die dag nog gewoon de deur uit geweest. Na thuiskomst ging hij even liggen om te rusten en werd niet meer wakker.
Pijnenburg kwam uit Vught, waar hij eind 1955 werd geboren. Eerst ging hij voor een creatief vak en studeerde hij grafische vormgeving. Toch won de muziek het: hij liet zich aan het conservatorium opleiden tot popdocent en drumde daarna in verschillende bands, zoals Lucifer, Hollander en Sweet d’Buster.
Grote doorbraak
Zijn grote doorbraak kwam in 1982, toen hij bij Doe Maar de plek innam van drummer René van Collem. Dat liep meteen anders dan gepland. Kort na zijn eerste concert met de band kreeg hij een zwaar auto-ongeluk. Pas na maanden herstel kon hij weer spelen. Vanaf 1983 zat hij vast achter het drumstel, tot de band in 1984 afscheid nam.
Met Doe Maar bleef hij verbonden. Toen de band in 2000 terugkwam met het album Klaar, drumde hij weer mee. Ook bij de grote reünieconcerten in Ahoy en De Kuip zat hij achter de trommels. Daarnaast speelde hij met zanger Henny Vrienten en met The Magnificent Seven.
Vrienten had een hoge pet op van zijn bandgenoot. Hij noemde hem ooit de beste en grappigste drummer met wie hij had samengewerkt.
Studio in de Spaanse bergen
Rond 2000 ruilde Pijnenburg Nederland in voor Spanje. Samen met zijn vrouw, journalist Angeline van den Berg, kocht hij een vervallen boerderij in Andalusië. Die knapten ze in de loop der jaren op, inclusief een eigen opnamestudio.
Zijn vriend, de Groningse zanger Harry Niehof, beschrijft hem tegenover Dagblad van het Noorden als bedachtzaam en buitengewoon muzikaal. “Hij had een zachte stem, maar was ook verschrikkelijk grappig.”