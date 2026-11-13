Doe Maar-drummer Jan Pijnenburg (70) onverwacht overleden

Jan Pijnenburg, de drummer van Doe Maar in de hoogtijdagen van de band, is donderdag onverwacht overleden. De in Vught geboren muzikant werd 70 jaar. Hij stierf in zijn woonplaats in Spanje, meldt Dagblad van het Noorden.

Bert van Doorn Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zijn dood kwam totaal onverwacht. Pijnenburg was die dag nog gewoon de deur uit geweest. Na thuiskomst ging hij even liggen om te rusten en werd niet meer wakker. Pijnenburg kwam uit Vught, waar hij eind 1955 werd geboren. Eerst ging hij voor een creatief vak en studeerde hij grafische vormgeving. Toch won de muziek het: hij liet zich aan het conservatorium opleiden tot popdocent en drumde daarna in verschillende bands, zoals Lucifer, Hollander en Sweet d’Buster.

Grote doorbraak

Zijn grote doorbraak kwam in 1982, toen hij bij Doe Maar de plek innam van drummer René van Collem. Dat liep meteen anders dan gepland. Kort na zijn eerste concert met de band kreeg hij een zwaar auto-ongeluk. Pas na maanden herstel kon hij weer spelen. Vanaf 1983 zat hij vast achter het drumstel, tot de band in 1984 afscheid nam. Met Doe Maar bleef hij verbonden. Toen de band in 2000 terugkwam met het album Klaar, drumde hij weer mee. Ook bij de grote reünieconcerten in Ahoy en De Kuip zat hij achter de trommels. Daarnaast speelde hij met zanger Henny Vrienten en met The Magnificent Seven.

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