Jim schreef voor Hardwell, nu staat hij in het voorprogramma van Flemming

Jim van Hooff uit Berkel-Enschot schreef jarenlang nummers en melodieën voor artiesten als Hardwell, Armin van Buuren en Martin Garrix. Nu staat hij zelf op het podium. Onder zijn artiestennaam Jim Gardner verzorgt hij dit najaar het voorprogramma van Flemming.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De samenwerkingen met bekende dj’s uit de dancewereld waren voor Jim een mooie start van zijn muzikale carrière. “Ik was er toen nog niet klaar voor om zelf op het podium te staan, dus schrijven voor anderen kwam goed uit. Je staat op de achtergrond en je hoeft iets minder te presteren”, vertelt hij vrijdag in de talkshow VRIJDAG.

“Ik ben super dankbaar dat ik daar mag staan.”

Alleen merkte Jim dat het in de dancewereld vaak aan de oppervlakte blijft. “Je kunt niet de diepte in met wat je wil vertellen”, legt hij uit. “Ik heb een behoorlijk moeilijke periode achter de rug. Dat is niet erg, heel veel mensen hebben dat. Daar maak ik muziek voor. Zowel om mezelf te helpen als dat andere mensen daar kracht in kunnen vinden.”

Vorige week stond Jim Gardner met Flemming in 013 in Tilburg. “Ik ben super dankbaar dat ik daar mag staan. Mijn muziek is wel anders dan die van Flemming. Mijn muziek is iets diepgaander en het is in het Engels”, vertelt hij. “Ieder heeft zijn eigen doelgroep.” Jim schreef liedjes over verbroken relaties, maar ook over depressieve gevoelens. “Probeer dat maar eens uit te leggen aan kinderen van 6”, lacht hij.

“Dan trap ik ‘m af in de Ziggo Dome.”