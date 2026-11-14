Explosie tank bij bedrijf in Oss, een gewonde naar ziekenhuis gebracht

Bij het bedrijf Unipol aan de Rijnstraat in Oss, waar grondstof voor isolatie en verpakkingsmateriaal gemaakt wordt, vond vrijdagavond laat een explosie plaats. Daar zou rond halftwaalf een stikstoftank ontploft zijn. Een slachtoffer zou in een ambulance naar een ziekenhuis zijn gebracht.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De brandweer rukte na de melding van de explosie met meerdere eenheden uit. Dikke brokstukken van de stikstoftank lagen verspreid over een gebied van tientallen meters. Ook waren brokstukken door een hekwerk geslagen.

Ook de Megensebaan lag vol brokstukken. Die is vrijdagnacht schoongemaakt door de gemeente. Hoe de explosie kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.