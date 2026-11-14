Tank ontploft in Oss, brokstukken verspreid over tientallen meters

Bij het bedrijf Unipol aan de Rijnstraat in Oss, waar grondstoffen voor isolatie- en verpakkingsmateriaal worden gemaakt, vond vrijdagavond laat een explosie plaats. Rond halftwaalf zou daar een stikstoftank zijn ontploft. Een slachtoffer zou met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

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De brandweer rukte na de melding van de explosie met meerdere eenheden uit. Grote brokstukken van de stikstoftank lagen verspreid over een gebied van tientallen meters. Ook waren brokstukken door een hekwerk geslagen.

Ook op de Megensebaan lagen brokstukken. De gemeente heeft die vrijdagnacht opgeruimd. Hoe de explosie kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.