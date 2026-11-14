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Tank ontploft in Oss, brokstukken verspreid over tientallen meters

Aangepast
De explosie vond rond halftwaalf vrijdagavond plaats (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De explosie vond rond halftwaalf vrijdagavond plaats (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Bij het bedrijf Unipol aan de Rijnstraat in Oss, waar grondstoffen voor isolatie- en verpakkingsmateriaal worden gemaakt, vond vrijdagavond laat een explosie plaats. Rond halftwaalf zou daar een stikstoftank zijn ontploft. Een slachtoffer zou met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer rukte na de melding van de explosie met meerdere eenheden uit. Grote brokstukken van de stikstoftank lagen verspreid over een gebied van tientallen meters. Ook waren brokstukken door een hekwerk geslagen.

Ook op de Megensebaan lagen brokstukken. De gemeente heeft die vrijdagnacht opgeruimd.

Hoe de explosie kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

  • Hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit na de ontploffing in Oss (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit na de ontploffing in Oss (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Veel rook na de explosie in Oss (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  •  Hoe de explosie kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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