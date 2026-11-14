Wandelaars ontdekken gaslek in hogedrukleiding onder weg in Dongen

Vanwege een gaslek in het wegdek van de Vaartweg in Dongen werd deze weg vrijdagavond afgesloten van Klein-Dongen richting van attractiepark Pukkemuk.

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Voorbijgangers die te voet over de weg liepen, roken rond tien uur 's avonds de gaslucht en sloegen alarm. Daarop kwam de brandweer en die stelde een explosief gasmengsel vast. Daarop werd ook netbeheerder Enexis gealarmeerd.

Het bleek te gaan om een lekkage in de hogedrukgasleiding die onder de weg loopt. Voordat de leiding gerepareerd kon worden, moest deze eerst volledig worden afgesloten. Enexis informeerde daarop verschillende tuinders en buurtbewoners dat de gastoevoer tijdelijk zou worden afgesloten. Pas wanneer de druk eraf was, kon de weg worden opengebroken en kon de reparatie beginnen. Omdat dit geen standaard gaslek is, wordt er rekening mee gehouden dat het lek pas aan het eind van de zaterdagmiddag zal zijn gedicht.