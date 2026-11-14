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Agenten dwingen auto met vier inzittenden te stoppen bij de Moerdijkbrug

Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

Vier mensen zijn vrijdag aangehouden bij de Moerdijkbrug na een politieachtervolging.  Ze zaten in een auto die agenten al vanaf Den Haag achterna zaten, maakte de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant rond middernacht bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het lukte de agenten de bestuurder bij de Moerdijkbrug tot stoppen te dwingen. De automobilist bleek onder invloed van cocaïne. 

Waarom de politie de achtervolging was gestart, is vooralsnog niet bekendgemaakt. 

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