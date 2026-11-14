Ruim honderd processen-verbaal tijdens verkeerscontrole in Helmond

Bij een verkeerscontrole die donderdag plaatsvond op de Helmondsingel in Helmond zijn 101 processen-verbaal uitgeschreven. Dat maakte de politie vrijdagnacht bekend. Een vreemdeling werd aangehouden omdat deze geen identiteitsbewijs bij zich had. De vreemdelingenpolitie handelt de zaak verder af.

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De bekeuringen werden uitgedeeld vanwege onder meer het rijden zonder geldig rijbewijs (vier keer), te hard rijden (negen keer), parkeren of stilstaan waar dit niet mag (17 keer) en het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden (14 keer).