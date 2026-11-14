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Ruim honderd processen-verbaal tijdens verkeerscontrole in Helmond
Bij een verkeerscontrole die donderdag plaatsvond op de Helmondsingel in Helmond zijn 101 processen-verbaal uitgeschreven. Dat maakte de politie vrijdagnacht bekend. Een vreemdeling werd aangehouden omdat deze geen identiteitsbewijs bij zich had. De vreemdelingenpolitie handelt de zaak verder af.
De bekeuringen werden uitgedeeld vanwege onder meer het rijden zonder geldig rijbewijs (vier keer), te hard rijden (negen keer), parkeren of stilstaan waar dit niet mag (17 keer) en het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden (14 keer).
Een automobilist testte positief op het gebruik van cocaïne, maar weigerde de bloedproef. Daarop moest deze bestuurder het rijbewijs inleveren. Een andere bestuurder testte positief op het gebruik van amfetamine.
Daarnaast werd tijdens de controle door de Belastingdienst voor ruim 38.000 euro aan openstaande schulden geïnd.
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