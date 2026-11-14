Stroomstoring in Hank, herstel verwacht rond half twaalf

In Hank is sinds kwart over zeven een stroomstoring gaande. De netbeheerder verwacht dat de storing rond half twaalf is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4273 in Hank, gemeente Altena. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan kabels en leidingen, werken aan een oplossing.