Brand verwoest focusflitser in Wagenberg

Een focusflitser in Wagenberg is vrijdagnacht door brand verwoest naast de Brandestraat, vlakbij de Wildestraat. De brand werd rond een uur 's nachts ontdekt.

Een focusflitser is een verplaatsbare, geautomatiseerde verkeerscamera die speciaal wordt ingezet om afleiding in het verkeer – het vasthouden van een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat tijdens het rijden – tegen te gaan.

De brandweer heeft het flitsapparaat geblust. De flitser is zwaar beschadigd. Eerder werd een focusflitser in Geertruidenberg en één bij de Bovensteweg in Oosterhout beklad.