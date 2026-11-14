Navigatie overslaan
Ontdek

Brand verwoest focusflitser in Wagenberg

Aangepast
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een focusflitser in Wagenberg is vrijdagnacht door brand verwoest naast de Brandestraat, vlakbij de Wildestraat. De brand werd rond een uur 's nachts ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een focusflitser is een verplaatsbare, geautomatiseerde verkeerscamera die speciaal wordt ingezet om afleiding in het verkeer – het vasthouden van een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat tijdens het rijden – tegen te gaan.

De brandweer heeft het flitsapparaat geblust. De flitser is zwaar beschadigd. Eerder werd een focusflitser in Geertruidenberg en één bij de Bovensteweg in Oosterhout beklad.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.