Zij reisden speciaal voor de Sint naar Grave, helemaal vanuit Amerika

Dat mensen uit het hele land naar het vestingstadje Grave reizen om de sinterklaasintocht mee te maken, was te verwachten. Maar vanuit Amerika? Het is echt waar: oma Louise, Monica en kinderen Sophie (7) en Zoe (5) kwamen woensdagochtend aan in Nederland om een glimp van de goedheiligman op te vangen.

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Nu staan ze in alle vroegte al in Grave om straks de Sint te spotten. "We dachten we gaan vroeg. We gaan een goede plek vinden, want dit is één keer en nooit meer", zegt oma Louise.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave .

Over ruim een week gaan ze weer terug.

Louise is zelf Nederlands, maar trouwde met een Amerikaan. Sindsdien woont ze in de Amerikaanse staat Wisconsin. Maar wie denkt dat ze daarmee ook afscheid nam van de sinterklaastraditie, heeft het mis. "Wij hebben altijd Sinterklaas gevierd."

Ook in Amerika kent men Sint-Nicolaas

Het sinterklaasfeest wordt dan wel niet gevierd in de Verenigde Staten, maar Sinterklaas is ze niet geheel vreemd. Tenminste, Sint-Nicolaas niet. De Kerstman is namelijk op dezelfde heilige gebaseerd.

In Nederland groeide Sint-Nicolaas uit tot Sinterklaas, die rond 5 en 6 december cadeautjes brengt. Nederlandse kolonisten namen de 'Nicolaastraditie' mee naar Amerika, waar de naam uiteindelijk veranderde in Santa Claus.

In 1823 verscheen het beroemde gedicht A Visit from St. Nicholas, waarin de cadeaubrenger op kerstavond met een slee en rendieren arriveert. Tekenaar Thomas Nast werkte later het beeld van de vrolijke, gezette Kerstman verder uit.

Vanaf 1931 maakte Coca-Cola de vriendelijke, rood geklede Kerstman wereldwijd herkenbaar. Het bedrijf heeft hem dus niet uitgevonden, zoals vaak wordt beweerd, maar hielp zijn uiterlijk wel populair te maken.