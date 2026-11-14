Sandra en Luna maken zich op voor parkeerdrukte door sinterklaasintocht

Het belooft een drukte van jewelste te worden in de kleine vestingstad Grave. Daar vindt zaterdagmiddag de landelijke intocht van Sinterklaas plaats. Daarom heeft de gemeente extra parkeerplaatsen gecreëerd. Sandra en Luna zorgen er vandaag voor dat alles goed verloopt op de parkeerplaats.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"We hopen dat het parkeerterrein straks vol staat, dat mensen op tijd naar de pendelbussen gaan en dan van Sinterklaas kunnen genieten met de kindjes", zegt Sandra.

Op de parkeerplaats zijn vijfhonderd plekken om te parkeren. De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, heeft gezorgd voor vier extra parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Extra parkeerplaatsen

De gemeente verwacht zo'n 17.000 bezoekers op de dag dat Sinterklaas aankomt. Daarvoor zijn extra parkeerplaatsen nodig: Weiland tegenover de kazerne aan de Generaal de Bonsweg: ongeveer 2250 auto's

Grasveld bij tennisvereniging THOS: ongeveer 1000 auto's

Rond het Merlet College en Laco: ongeveer 450 auto's

Grasveld aan de Essinklaan: ongeveer 400 auto's Vanaf de parkeerplaats aan de Generaal de Bonsweg rijden er op de dag van de landelijke intocht vier pendelbussen continu op en neer naar het busstation in Grave. Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.