Politie rukt met meerdere eenheden uit vanwege overlast vrouw in Breda

De politie is rond elf uur vrijdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Maarten de Vriesstraat in Breda. Aanleiding was een melding van overlast vanuit een bovenwoning. Daar veroorzaakte een vrouw de nodige onrust.

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Volgens buurtbewoners komt deze situatie daar vaker voor. Zij hebben het over 'minimaal één keer per week'.

De politie was zo'n anderhalf uur aanwezig. Rond middernacht vertrokken de agenten naar een andere melding. De vrouw bleef in haar huis achter. Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding was voor de politie-inzet, is niet bekendgemaakt.