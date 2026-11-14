Bakwagen rijdt wegafscheiding aan gort in Breda, stenen op het fietspad

Een bestuurder van een bakwagen heeft zaterdagochtend een flinke ravage veroorzaakt in de Graaf Engelbertlaan in Breda. De bestuurder raakte met de bakwagen een muurtje langs de weg. De stenen liggen verspreid over het fietspad.

De bestuurder bleef bij het ongeluk ongedeerd. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, reden er geen fietsers op het fietspad. Handhavers van de gemeente belden een berger om de bakwagen mee te nemen. Ook regelden ze verkeer. Auto's konden de plaats van het ongeluk nog wel passeren, maar voor vrachtverkeer was geen ruimte.

De voorkant van de bakwagen raakte bij de aanrijding flink beschadigd. Een wiel stond helemaal scheef. Een aannemer werd ingeschakeld vanwege de kapotte wegafscheiding.