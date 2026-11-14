Eetcafé van Koen beleeft gouden dag door intocht Sint: 'Once in a lifetime'

Eetcafé de Maaspoort zit aan de Maas, waar de stoomboot straks zal aanmeren. De zaak zit al goed voel. Niemand hoeft iets te missen, want straks is de intocht daar ook op schermen te volgen. "Dit is een topdag voor ons", zegt mede-eigenaar Koen de Vries. Zoals hij het zelf noemt: "Dit is once in a lifetime voor ons."

Koen wist eigenlijk niet zo goed wat hij kon verwachten van vandaag. Hij vindt het leuk dat de landelijke intocht aan zijn voordeur is. "Vanaf negen uur vanochtend hadden we al reserveringen", zegt hij. "Kwart voor acht waren we hier en toen stonden de eerste al te wachten aan de hekken aan de kade."

Toen eind februari bekend werd dat Sinterklaas in Grave aankomt, kreeg de Maaspoort al de eerste reserveringen binnen. "Heel leuk dat het nog zo leeft in Nederland en hier in de buurt natuurlijk."

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Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.