Anemoon (7) reist 15 uur vanuit Zweden voor intocht Sinterklaas in Grave

Vijftien uur in de trein om Sinterklaas te zien aankomen. Voor Anemoon (7) uit Zweden is dat het helemaal waard. Ze woonde vroeger in Grave, maar verhuisde met haar gezin naar Zweden. Speciaal voor de landelijke intocht van Sinterklaas is ze terug in haar oude woonplaats. En dat maakt de dag extra bijzonder, ook voor haar moeder Jeanette.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Anemoon kijkt al weken uit naar de komst van Sinterklaas. Vooral het zetten van haar schoen houdt haar bezig. "Daar heeft ze het al weken over", vertelt haar moeder Jeanette. Om de intocht in Grave mee te maken, heeft het gezin een flinke reis achter de rug. Vanuit Zweden zaten ze vijftien uur in de trein. En voor de terugreis komt daar nog eens vijftien uur bij. Voor Jeanette is de intocht extra speciaal. Ze groeide zelf op in Grave en stond vroeger als klein meisje ook aan de kade om Sinterklaas te verwelkomen. Nu staat ze er opnieuw, maar dit keer samen met haar eigen dochter.