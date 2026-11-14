GRIP-wagen komt naar Sterksel voor afvalinzameling

Op maandag 23 november staat de GRIP-wagen weer in Sterksel. Inwoners kunnen tussen twee en drie uur ’s middags aan de Beukenlaan kleine hoeveelheden kapot of afgedankt materiaal inleveren. Blink zorgt voor de afvoer en verwerking van het afval.

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De GRIP-wagen is een mobiele aanvulling op de milieustraat. Het biedt inwoners de mogelijkheid om dicht bij huis spullen in te leveren die niet bij het reguliere huishoudelijke afval horen. Denk bijvoorbeeld aan kapotte apparaten, lege batterijen of kleine hoeveelheden hout, glas en piepschuim.

Het inleveren is gratis, maar er geldt een limiet van één volle boodschappentas per huishouden. Voor klein chemisch afval is het belangrijk dat de verpakking goed afgesloten is. Vergeet niet je milieupas mee te nemen.

Verwerking van afval

De ingezamelde materialen worden door Blink afgevoerd en bij gespecialiseerde bedrijven verwerkt. Oude apparaten worden bijvoorbeeld uit elkaar gehaald, waarna bruikbare metalen zoals koper en aluminium opnieuw gebruikt kunnen worden. Schoon piepschuim kan worden verwerkt tot isolatiemateriaal.

Batterijen en chemisch afval vragen om een zorgvuldige aanpak. Schadelijke stoffen worden veilig behandeld om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. Niet alles kan worden hergebruikt, maar apart inleveren maakt het mogelijk om waardevolle grondstoffen terug te winnen.

Afvalcoach aanwezig

Bij de GRIP-wagen is een afvalcoach aanwezig om uitleg te geven over afval scheiden. De coach helpt ook bij twijfel over waar een bepaald materiaal thuishoort. Zo wordt het inleveren voor inwoners van Sterksel nog gemakkelijker.

De GRIP-wagen staat op maandag 23 november van twee tot drie uur ’s middags aan de Beukenlaan in Sterksel.