Burgemeester Moorman van Grave zal de Sint ontvangen: 'Hopen dat hij komt'

Nog heel even en dan is 'ie er: de stoomboot. Burgemeester Marieke Moorman staat al klaar om de Sint de hand de schudden. Moorman heeft de eer om hem van de boot te halen. "Volgens mij is heel Grave er klaar voor", zegt ze.

Maar het is wel nog steeds de vraag waar de Goedheiligman precies is. In het Sinterklaasjournaal van vrijdagavond bleek dat hij nog niet op de stoomboot zit. "Laten we hopen dat hij komt", zegt de burgemeester. "Als hij komt, dan is dat natuurlijk een ontzettende eer."

Wat gaat ze dan tegen hem zeggen? "Om te beginnen: welkom in Nederland. Welkom in Grave en welkom in Land van Cuijk. Ik ga zeggen dat ik hoop dat hij hier een hele leuke tijd gaat beleven."

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