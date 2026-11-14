Kade in Grave helemaal vol: geen plek meer voor Sinterklaasfans

Wie Sinterklaas straks vanaf de kade in Grave wil zien aankomen, is te laat. De kade waar de stoomboot straks aanmeert, staat inmiddels helemaal vol. De gemeente laat weten dat er geen bezoekers meer bij kunnen. Maar wie nog onderweg is naar Grave, hoeft niet om te keren. Op andere plekken in de vestingstad is nog wel ruimte.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De landelijke intocht van Sinterklaas trekt zaterdag veel bezoekers naar Grave. Al vroeg in de ochtend verzamelden de eerste sinterklaasfans zich aan de Maas om een goed plekje te bemachtigen. Sommigen stonden er zelfs al rond acht uur, terwijl de intocht pas rond het middaguur begint. Inmiddels is het zo druk geworden dat de gemeente heeft besloten dat er geen extra bezoekers meer op de kade mogen staan. Wie nu nog aankomt, zal dus ergens anders een plekje moeten zoeken.