Mark en Antoine scheren over de Maas tijdens wachten op Sinterklaas

Wie op de kade in Grave op Sinterklaas staat te wachten, hoeft zich niet te vervelen. Mark en Antoine zorgen voor wat extra spektakel op de Maas. Op hun elektrische jetboards scheren ze over het water en geven ze een show voor het publiek.

"De mensen staan lang te wachten en er is verder niet veel te doen", vertelt Antoine Kramp. Daarom besloten de twee het publiek alvast te vermaken.

Dat doen ze op een jetboard, een elektrisch aangedreven surfplank waarmee je zelfstandig over het water kunt bewegen. "Het is vergelijkbaar met wakeboarden, maar daarbij hang je achter een boot", legt Antoine uit. "Ons board wordt zelf aangedreven. Dat heeft veel voordelen, want je kunt in je eentje het water op."

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