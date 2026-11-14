Sportcomplex ontruimd na rook in zwembad, ventilatiesysteem blijkt oorzaak

Sportcomplex de Butter aan de Hannie Schaftlaan in Rijen is zaterdagochtend ontruimd, omdat er rook in het zwembad hing. Na korte tijd konden de bezoekers terug naar binnen, want het ventilatiesysteem bleek de rook van een kampvuurtje iets verderop naar binnen te blazen.

De brandweer werd rond elf uur opgeroepen, omdat er rook in het zwembad hing. Ook buiten was rook te zien. Bezoekers en personeel van het sportcomplex moesten ontruimen.

Na onderzoek van de brandweer bleek dat in de tuin van huizen achter het zwembad een kampvuurtje werd gestookt. Het ventilatiesysteem van het zwembad had de rook naar binnen geblazen.