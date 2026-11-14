Sinterklaas zet voet aan wal in Grave en neemt bijzonder cadeau mee

Daar is-ie dan! Sinterklaas heeft voet aan wal gezet in Grave. En de goedheiligman is niet met lege handen gekomen. Hij heeft namelijk een bijzonder cadeau meegenomen voor de vestingstad: een nieuwe boom.

Dat cadeau komt niet zomaar uit de lucht vallen. In het Sinterklaasjournaal was deze week te zien hoe de beroemde sinterklaasboom in Grave werd gekapt. Volgens het verhaal zou Sinterklaas die boom heel lang geleden zelf aan de stad hebben geschonken.

Maar Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij daar geen oplossing voor had. En dus krijgt Grave vandaag, tijdens de landelijke intocht, een gloednieuwe sinterklaasboom cadeau. Zo kan de bijzondere traditie toch blijven voortbestaan.

Stoel van Sinterklaas

In het Sinterklaasjournaal was te zien dat Guido van Gutsen het hout van de gekapte sinterklaasboom gebruikte voor een nieuwe stoel van Sinterklaas. De verwachting is dat de goedheiligman hierop zal plaatsnemen tijdens de intocht.

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Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.