Van Amerigo tot Ozosnel: de Sint heeft al veel paarden gehad, dit waren ze
Sinterklaas is aan zijn ronde door Grave begonnen. Hij wordt welkom geheten door duizenden mensen die langs de kant een glimp van de goedheiligman willen opvangen. De Sint wordt daarbij al jaren vergezeld door zijn paard Ozosnel. Maar het was niet altijd dit paard. Deze paarden gingen Ozosnel voor.
Voor veel kinderen is Ozosnel niet meer weg te denken bij Sinterklaas. Het paard helpt hem om van dak naar dak te rijden en cadeautjes te bezorgen. Maar Ozosnel is pas sinds 2019 in dienst. Daarvoor was Amerigo jarenlang het bekendste paard van Nederland.
Bijna dertig jaar Amerigo
In 1990 maakte Amerigo zijn debuut tijdens de landelijke intocht in Elburg. De naam werd bedacht in de tijd dat Bram van der Vlugt de hoofdrol speelde tijdens het sinterklaasfeest. Vanaf dat moment kregen verschillende paarden die de Sint vertolkten dezelfde naam: Amerigo.
Bijna dertig jaar lang was Amerigo een vertrouwd gezicht tijdens de intochten en in het Sinterklaasjournaal. In 2018 kwam daar een einde aan. Amerigo mocht met pensioen en de Sint moest op zoek naar een opvolger.
Ozosnel was eerst zwart
In 2019 werd Ozosnel geïntroduceerd in het Sinterklaasjournaal. En dat ging niet helemaal zonder problemen. Het nieuwe paard was namelijk geen witte schimmel, maar een zwart paard.
Gelukkig kwam daar een oplossing voor. In het Sinterklaasjournaal werd het paard met een bijzondere poetsbeurt wit gemaakt. Zo kon Sinterklaas toch weer met een witte schimmel op pad.
Ook de naam Ozosnel is niet zomaar gekozen. Die verwijst naar het bekende sinterklaasliedje "Hoor de wind waait door de bomen", waarin wordt gezongen over het paardje dat 'o zo snel' over de daken rijdt.
Majestuoso en Schimmel
Wie verder teruggaat in de geschiedenis, komt nog veel meer paarden tegen. In de beginjaren van de landelijke televisie-intocht had Sinterklaas niet altijd een eigen paard bij zich. Vaak werd er in Nederland een paard geregeld waarop de goedheiligman zijn tocht kon maken.
Vanaf 1950 zijn de namen van tien paarden bekend die de Sint tijdens de landelijke intochten heeft gehad. Dit zijn ze:
- Majestuoso (1950-1955)
- Bionda Majestuoso (1956-1958)
- Bianca (1959-1963)
- Petra (1964)
- Sasmona (1965-1974)
- Schimmel (1975-1985)
- Jasper (1986)
- Juan (1987-1989)
- Amerigo (1990-2018)
- Ozosnel (2019-nu)
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