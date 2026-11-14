Van Amerigo tot Ozosnel: de Sint heeft al veel paarden gehad, dit waren ze

Sinterklaas is aan zijn ronde door Grave begonnen. Hij wordt welkom geheten door duizenden mensen die langs de kant een glimp van de goedheiligman willen opvangen. De Sint wordt daarbij al jaren vergezeld door zijn paard Ozosnel. Maar het was niet altijd dit paard. Deze paarden gingen Ozosnel voor.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor veel kinderen is Ozosnel niet meer weg te denken bij Sinterklaas. Het paard helpt hem om van dak naar dak te rijden en cadeautjes te bezorgen. Maar Ozosnel is pas sinds 2019 in dienst. Daarvoor was Amerigo jarenlang het bekendste paard van Nederland. Bijna dertig jaar Amerigo

In 1990 maakte Amerigo zijn debuut tijdens de landelijke intocht in Elburg. De naam werd bedacht in de tijd dat Bram van der Vlugt de hoofdrol speelde tijdens het sinterklaasfeest. Vanaf dat moment kregen verschillende paarden die de Sint vertolkten dezelfde naam: Amerigo. Bijna dertig jaar lang was Amerigo een vertrouwd gezicht tijdens de intochten en in het Sinterklaasjournaal. In 2018 kwam daar een einde aan. Amerigo mocht met pensioen en de Sint moest op zoek naar een opvolger.