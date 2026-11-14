Willy van de Kerkhof: 'Dit kan Virgil van Dijk zijn basisplaats kosten'

Het is lang geleden dat 63-voudig international Willy van de Kerkhof zó heeft kunnen genieten van het Nederlands Elftal. "Zeker voor rust was het uitmuntend met schitterende doelpunten", jubelt het PSV-icoon na de 7-0 zege op Griekenland waarvan hij live getuige was in de Johan Cruijff Arena.

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik zat naast Sjaak Swart en zelfs hij was enthousiast en dat wil wat zeggen." Wel vreest Willy dat de galavoorstelling van het Nederlands Elftal gevolgen gaat hebben voor Virgil van Dijk. De Bredase Oranje-aanvoerder ontbreekt in de Nations League-wedstrijden tegen Griekenland en Duitsland en dus krijgen Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven samen de kans achterin.

Het zou Van de Kerkhof niet verbazen als Van Dijk zijn plek kwijtraakt. "Dat zou heel goed kunnen", zegt Willy in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend! "Als een elftal goed presteert dan blijft het staan. En je moet ook naar de toekomst kijken want over drie-en-een-half jaar op het volgende WK is Van Dijk er niet meer bij." Wel houdt Willy en slag om de arm. "Griekenland was wel heel erg zwak. Van Hecke en Van de Ven moeten zich eerst maar eens laten zien tegen Duitsland maar het kon zomaar eens heel moeilijk worden voor Virgil om zijn basisplaats terug te veroveren in het Nederlands Elftal. Hij is natuurlijk geweldig van waarde geweest maar daar komt wel een keer een eind aan."

Sterk Oranje overklast Griekenland (foto: ANP)

"Topvoetballers kunnen altijd samenspelen."

Willy zag het koppeltje Joey Veerman - Frenkie de Jong geweldig uitblinken bij Oranje. "Die scoorden samen een een negen. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat zij samen zouden kunnen spelen, topvoetballers kunnen altijd samenspelen. En je zag ook dat wanneer een van die twee in balbezit kwam dat de spitsen gelijk in beweging kwamen. Alleen liet Veerman verdedigend nog wel eens een steekje vallen." Dat goldt ook voor de Bredase keeper Bart Verbruggen die er niet zo goed uitzag bij de afgekeurde Griekse tegengoal. "Hij twijfelde toen hij zijn doel uitkwam en dat moet je nooit doen. Als je er als keeper uitkomt dan moet je er vol voor gaan en hij ging weer terug. Hij had geluk dat die Griek hands maakte en dat die goal werd afgekeurd. Maar ach ja, dan was het 7-1 geweest in plaats van 7-0."