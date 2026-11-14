Telefoon in de hand komt bestuurders duur te staan tijdens politiecontroles

Acht bestuurders zijn vrijdag, tijdens verkeerscontroles op het Gildeplein in Rosmalen en op Het Wielsem in Den Bosch bekeurd omdat zij tijdens het rijden een telefoon in hun hand hielden. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

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De politiecontroles vonden plaats na meerdere klachten van verkeersoverlast in deze omgeving.