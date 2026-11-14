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Telefoon in de hand komt bestuurders duur te staan tijdens politiecontroles

Aangepast
De politie in actie tijdens een eerdere controle (archieffoto).
De politie in actie tijdens een eerdere controle (archieffoto).

Acht bestuurders zijn vrijdag, tijdens verkeerscontroles op het Gildeplein in Rosmalen en op Het Wielsem in Den Bosch bekeurd omdat zij tijdens het rijden een telefoon in hun hand hielden. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politiecontroles vonden plaats na meerdere klachten van verkeersoverlast in deze omgeving.

Tijdens de controles werden een zogenoemd spookvoertuig - een voertuig dat niet (correct) geregistreerd staat in de officiële registers - en een scooter in beslag genomen. Verder werd een bestuurder aangehouden vanwege het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Andere bekeuringen werden uitgedeeld vanwege onder meer:

  • kapotte verlichting (achtmaal).
  • het niet gebruiken van de autogordel (tweemaal).
  • het niet meteen tonen van het rijbewijs (tweemaal).
  • onnodig toeteren (eenmaal).
  • een verlopen APK (eenmaal).

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