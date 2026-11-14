De Joekels stonden eerste rang bij Sinterklaas: 'Fantastisch'

Het was een optreden om nooit meer te vergeten. Dweilorkest De Joekels mocht tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave op een wel heel bijzondere plek muziek maken: pal naast de stoomboot. De muzikanten kregen alles van heel dichtbij mee. "Fantastisch", zegt Hop de Kok van het dweilorkest.

Ook voor de muzikanten was het wachten op de komst van Sinterklaas spannend. Maar toen de goedheiligman eenmaal arriveerde, was het genieten geblazen. "We hebben genoten", vertelt Robert, een van de muzikanten.

Een optreden voor zo'n bijzonder publiek maak je natuurlijk niet iedere dag mee. Daarom liet het orkest niets aan het toeval over. De afgelopen tijd werd er flink gerepeteerd om goed voor de dag te komen. "Wekenlang hebben we niet geslapen", grapt een van de muzikanten.

Een van hen weet in ieder geval al zeker dat hij vanavond zijn schoen gaat zetten.

Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.