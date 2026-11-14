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Jarenlang regelden zij de intocht in Grave, nu genieten ze zelf: 'Keimooi'

Aangepast
Mariella, Jolanda en Marian kijken naar intocht Grave (foto: Omroep Brabant).
Mariella, Jolanda en Marian kijken naar intocht Grave (foto: Omroep Brabant).

Al 32 jaar zorgen Mariella, Jolanda en Marian ervoor dat Sinterklaas feestelijk wordt ontvangen in Grave. Maar dit jaar is alles anders. Nu de landelijke intocht in hun stad plaatsvindt, hoeven ze zelf even niets te organiseren. En dat is behoorlijk wennen. "Je bent gewend om de regie in handen te hebben. Nu even niet", vertelt Mariella.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

"We zijn voor dit jaar een keer op de achtergrond", vertelt Jolanda. Na 32 jaar organiseren mochten de drie vrouwen dit keer zelf tussen het publiek staan en genieten van de komst van Sinterklaas.

En dat beviel goed. "Het was super. Mooi om te zien dat de Sint hier aankomt. We hebben een keimooie stad", vertelt Marian enthousiast.

Trots op hun stad
Dat de landelijke intocht juist in Grave plaatsvindt, maakt de drie extra trots. Volgens Jolanda is dat mede te danken aan hun jarenlange inzet. "Onze intocht is bij de NTR opgevallen. Daarom hebben we hier nu de landelijke intocht."

Voor Jolanda en Marian krijgt deze bijzondere dag nog een extra betekenis. Na 32 jaar vinden ze het mooi geweest en stoppen ze met het organiseren van de plaatselijke intocht.

"Ik wil het aan de nieuwe generatie doorgeven", vertelt Jolanda. En dat doet ze helemaal in stijl: "Ik ga het pepernootje doorgeven."

Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave

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