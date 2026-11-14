Jarenlang regelden zij de intocht in Grave, nu genieten ze zelf: 'Keimooi'

Al 32 jaar zorgen Mariella, Jolanda en Marian ervoor dat Sinterklaas feestelijk wordt ontvangen in Grave. Maar dit jaar is alles anders. Nu de landelijke intocht in hun stad plaatsvindt, hoeven ze zelf even niets te organiseren. En dat is behoorlijk wennen. "Je bent gewend om de regie in handen te hebben. Nu even niet", vertelt Mariella.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"We zijn voor dit jaar een keer op de achtergrond", vertelt Jolanda. Na 32 jaar organiseren mochten de drie vrouwen dit keer zelf tussen het publiek staan en genieten van de komst van Sinterklaas. En dat beviel goed. "Het was super. Mooi om te zien dat de Sint hier aankomt. We hebben een keimooie stad", vertelt Marian enthousiast.