Daan (14) brengt liedje uit over heimwee naar Brabant: 'Pas maar op Guus!'

Je moet het maar durven, op je veertiende al op een podium staan en je eigen nummer opnemen in een muziekstudio. Daan deed het en zo heeft Guus Meeuwis er straks misschien wel een concurrent bij. Zaterdagmiddag nam Mierlonaar Daan van der Putten zijn nummer 'Thuis in Brabant' op, samen met singer-songwriter Björn van der Doelen: "Hij doet het echt hartstikke goed."

Floortje Steigenga Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aandachtig luistert Daan (14) naar alles wat de muziekproducent hem uitlegt. De jonge artiest is wat nerveus voor de opnames, want in zo'n grote professionele studio heeft hij nog niet eerder gestaan. Maar wanneer hij zijn nummer eenmaal een keertje doorneemt met Björn van der Doelen, wint zijn passie het al snel van de zenuwen. "Dit mooie stukje onderin het land, als ik ergens van hou, dan is het wel van Braaabant", zingt hij. "Klinkt lekker man!", zegt van der Doelen enthousiast. De singer-songwriter begeleidt hem in de studio op gitaar. De twee traden al eens eerder samen op, tijdens een evenement in het Philips Stadion. "Iemand appte mij dat Daan een liedje had geschreven over Brabant. Ze vroegen of ik samen met hem op wilde treden en ik was meteen enthousiast."

Daan en Björn nemen het nummer samen op.

Goeie vibe

Daan wilde zijn nieuwe nummer dolgraag opnemen en na wat contact over en weer tussen Björn en Daans vader, kwamen de twee zaterdagmiddag in de muziekstudio in Eindhoven terecht. "Ik vind het super leuk om hier aan mee te werken. We hebben ook echt een beetje dezelfde gitaarslag, dus wij komen al snel in de goeie vibe hè Daan?", vertelt Björn lachend. Liefde voor Brabant en Guus

Daan speelt al vanaf zijn tiende jaar gitaar en treedt al twee jaar af en toe op. 'Thuis in Brabant' is het tweede liedje dat hij uitbrengt. "Het gaat over mijn liefde voor Brabant en hoe ik Brabant mis wanneer ik er niet ben."



Het nummer is geïnspireerd op de muziek van Guus Meeuwis, van wie Daan ook groot fan is: "Hij heeft het nummer ook al gehoord en vond het een goed idee dat ik het op ga nemen!" Maar het nummer is niet alleen geïnspireerd op Guus: "Er zit ook een beetje rap in, dat is een beetje in de stijl van Snelle." Daan zet zijn koptelefoon weer op en wanneer Björn en hij de juiste akkoorden weer gevonden hebben spelen ze het nummer nog een keer van voren af aan.

Daans broertje Tuur zingt de tweede stem van het nummer in.

Trotse papa

Dat Daan zijn nummer in de studio op kan nemen, komt allemaal door zijn vader Gijs. "Het is voor ons als gezin echt een feestje om Daan iedere keer te zien spelen. Ik ben gewoon super trots op hem, dus het mag ook wel wat kosten." Toch is zijn vader ook voorzichtig met zijn artiest in de dop: "Ik vind het wel belangrijk dat hij het leuk blijft voor hem. Een ster kun je worden per toeval, dus dat is niet het doel. Ons doel is vooral dat hij het leuk heeft en als hij daar succesjes mee boekt is dat mooi meegenomen!"

Vader Gijs kijkt samen met zijn zoon Tuur trots mee vanuit de studio.