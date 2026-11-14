Sara (5) is klaar voor de Sint: 'Veel verlanglijstjes geknutseld'

Voor Sara (5) uit Boxmeer was de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave een bijzondere belevenis. Het meisje is slechtziend en ziet maar voor 15 procent. Daarom kwam ze samen met haar moeder extra vroeg naar de kade om een goed plekje te bemachtigen. En dat was het meer dan waard. "Het was heel mooi", vertelt Sara enthousiast.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sara had zich al helemaal voorbereid op de komst van Sinterklaas. "Ik heb al heel veel verlanglijstjes geknutseld, dus ik ben er klaar voor", vertelt ze vrolijk. Omdat Sara slechtziend is, wilde haar moeder ervoor zorgen dat ze de aankomst van Sinterklaas zo goed mogelijk kon meemaken. "We waren hier al vroeg, omdat we een goed plekje voor Sara wilden hebben", vertelt ze.