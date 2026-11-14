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Sara (5) is klaar voor de Sint: 'Veel verlanglijstjes geknutseld'

Aangepast
Sara had een mooi plekje bemachtigd (foto: Ferenc Triki).
Sara had een mooi plekje bemachtigd (foto: Ferenc Triki).

Voor Sara (5) uit Boxmeer was de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave een bijzondere belevenis. Het meisje is slechtziend en ziet maar voor 15 procent. Daarom kwam ze samen met haar moeder extra vroeg naar de kade om een goed plekje te bemachtigen. En dat was het meer dan waard. "Het was heel mooi", vertelt Sara enthousiast.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Sara had zich al helemaal voorbereid op de komst van Sinterklaas. "Ik heb al heel veel verlanglijstjes geknutseld, dus ik ben er klaar voor", vertelt ze vrolijk.

Omdat Sara slechtziend is, wilde haar moeder ervoor zorgen dat ze de aankomst van Sinterklaas zo goed mogelijk kon meemaken. "We waren hier al vroeg, omdat we een goed plekje voor Sara wilden hebben", vertelt ze.

En dat vroege opstaan was niet voor niets. "Het was fantastisch. Een heel gave intocht", zegt haar moeder enthousiast.

Toch was het nog even spannend of alles wel goed zou komen. In het Sinterklaasjournaal was namelijk lange tijd onzeker of Sinterklaas wel op de stoomboot zou zitten. "Maar alles kwam goed", zegt haar moeder opgelucht.

Bijzondere rol voor slechtziende kinderen
Sara was niet de enige met een visuele beperking voor wie de intocht bijzonder was. Leerlingen van Visio Onderwijs in Grave mochten zelfs optreden voor Sinterklaas. Met hun zelfgeschreven liedje 'Wat kan wel' lieten ze zien wat kinderen die blind of slechtziend zijn allemaal kunnen. En dat is een heleboel. In dit video-artikel lees en zie je er meer over.

Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave

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