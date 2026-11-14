Navigatie overslaan
Ontdek

25.000 bezoekers bij intocht Sinterklaas, Grave loopt weer leeg

Aangepast
Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).
Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).

Van de enorme mensenmassa die zaterdag naar Grave kwam voor de landelijke intocht van Sinterklaas, is rond half drie 's middags al weinig meer te zien. De straten in het centrum zijn weer leeg en er wordt volop opgeruimd.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Volgens de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, hebben naar schatting 25.000 mensen de intocht bezocht. Dat zijn er flink meer dan vooraf werd verwacht. De gemeente rekende op zo'n 17.000 bezoekers. Uiteindelijk kwamen er dus ongeveer 8.000 mensen meer naar de vestingstad om Sinterklaas te verwelkomen.

  • Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).
    Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).
  • Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).
  • Grave loopt leeg (foto: Tom Berkers).

Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.