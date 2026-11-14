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25.000 bezoekers bij intocht Sinterklaas, Grave loopt weer leeg
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Van de enorme mensenmassa die zaterdag naar Grave kwam voor de landelijke intocht van Sinterklaas, is rond half drie 's middags al weinig meer te zien. De straten in het centrum zijn weer leeg en er wordt volop opgeruimd.
Volgens de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, hebben naar schatting 25.000 mensen de intocht bezocht. Dat zijn er flink meer dan vooraf werd verwacht. De gemeente rekende op zo'n 17.000 bezoekers. Uiteindelijk kwamen er dus ongeveer 8.000 mensen meer naar de vestingstad om Sinterklaas te verwelkomen.
Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.
Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.
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