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Burgemeester Grave bijna populairder dan Sinterklaas: 'Geloof ik niks van'

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Burgemeester Marieke Moorman tijdens de intocht (foto: ANP).
Burgemeester Marieke Moorman tijdens de intocht (foto: ANP).

Na de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave wil iedereen op de foto met burgemeester Marieke Moorman van gemeente Land van Cuijk. Ze leek even zelfs populairder dan de goedheiligman zelf. Al ziet de burgemeester dat zelf anders: "Neuh, daar geloof ik niks van", zegt ze met een grote lach. 

Profielfoto van Romee van der HeijdenProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Romee van der Heijden & Sander van Hirtum

Moorman was eerder deze week al verschillende keren te zien in het Sinterklaasjournaal. Ze vindt het niet erg dat ze vandaag (letterlijk) in de picture staat. "Dat is voor deze dag niet erg. Ik ga graag met iedereen op de foto vandaag. Kinderen klampen zich vast aan mij. Er zijn nog nooit zoveel foto's van mij gemaakt", zegt de burgemeester grappend.

Trots
Moorman blikt trots terug: "Het was boven verwachting. Ik heb genoten en de rest van Grave ook. Ik heb overal alleen maar blije koppies gezien."

Ze geeft toe dat de eerste minuten spannend waren. De Sint was op dat moment natuurlijk nog spoorloos. "Komt 'ie wel of komt 'ie niet? Gelukkig is het allemaal goedgekomen."

De burgemeester kijkt positief terug op de intocht. "Er valt nu veel van mij en de organisatie af. Ik ben heel tevreden. Moe maar voldaan", sluit ze af. 

Alle updates over de intocht van Sinterklaas lees je in het liveblog.

Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave

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