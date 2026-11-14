Burgemeester Grave bijna populairder dan Sinterklaas: 'Geloof ik niks van'

Na de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave wil iedereen op de foto met burgemeester Marieke Moorman van gemeente Land van Cuijk. Ze leek even zelfs populairder dan de goedheiligman zelf. Al ziet de burgemeester dat zelf anders: "Neuh, daar geloof ik niks van", zegt ze met een grote lach.

Romee van der Heijden & Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Moorman was eerder deze week al verschillende keren te zien in het Sinterklaasjournaal. Ze vindt het niet erg dat ze vandaag (letterlijk) in de picture staat. "Dat is voor deze dag niet erg. Ik ga graag met iedereen op de foto vandaag. Kinderen klampen zich vast aan mij. Er zijn nog nooit zoveel foto's van mij gemaakt", zegt de burgemeester grappend. Trots

Moorman blikt trots terug: "Het was boven verwachting. Ik heb genoten en de rest van Grave ook. Ik heb overal alleen maar blije koppies gezien."