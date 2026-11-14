Auto botst op busje, jongen in rolstoel door brandweer uit auto gehaald

Een automobilist is zaterdagmiddag achterop een busje gereden op de N2 bij Veldhoven-Zuid. Het ongeluk gebeurde iets voor half drie. De brandweer moest in actie komen om een jongen in een rolstoel uit het busje te halen.

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Achter in de bus zat de jongen in een elektrische rolstoel. De achterklep van de bestelwagen was door de botsing beschadigd geraakt en kon niet meer open. De brandweer hebben de jongen veilig uit de auto kunnen halen.

Hij raakte niet gewond bij het ongeluk, net als andere inzittenden. Een rijstrook van de N2 werd tijdelijk afgesloten, daardoor ontstond er een file en had het verkeer korte tijd wat vertraging. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend.