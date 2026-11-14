Navigatie overslaan
Ontdek

Jongen in rolstoel uit auto gehaald door brandweer na botsing

Aangepast
De bestelbus waar een automobilist achterop reed (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De bestelbus waar een automobilist achterop reed (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).

Een automobilist is zaterdagmiddag achterop een busje gereden op de N2 bij Veldhoven-Zuid. Het ongeluk gebeurde iets voor half drie. De brandweer moest in actie komen om een jongen in een rolstoel uit het busje te halen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Achter in de bus zat de jongen in een elektrische rolstoel. De achterklep van de bestelwagen was door de botsing beschadigd geraakt en kon niet meer open. De brandweer hebben de jongen veilig uit de auto kunnen halen.

Hij raakte niet gewond bij het ongeluk, net als andere inzittenden. 

Een rijstrook van de N2 werd tijdelijk afgesloten, daardoor ontstond er een file en had het verkeer korte tijd wat vertraging. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend. 

Automobilist botst achterop bestelbusje, jongen in rolstoel bevrijd door brandweer (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
Automobilist botst achterop bestelbusje, jongen in rolstoel bevrijd door brandweer (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.