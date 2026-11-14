Josseline pakt haar zoon terug met zeshonderd bierkratten in de tuin

Normaal gesproken wil Josseline Bos uit Eindhoven juist af van de bierkratten die haar zoon Rover in huis laat slingeren. Vrijdag deed ze het tegenovergestelde: ze liet ruim zeshonderd lege bierkratten bezorgen voor een verrassingsfeestje in haar tuin. Een beetje om 'm terug te pakken maar vooral om hem en zijn vrienden een leuke avond te bezorgen.

"Ik organiseerde het feestje omdat Rover zijn mbo-diploma heeft gehaald", vertelt de moeder des huizes. "Ook heeft bij per 1 december een nieuwe baan." De bierkratten zijn een knipoog naar het feit dat haar zoon vaak spullen laat slingeren. "Rover maakt veel rommel in huis en daar ben ik nogal kritisch op. Hij ruimt de was bijvoorbeeld niet op, maar ook bierkratten niet. Om te klieren heb ik er ook een TikTok-filmpje van gemaakt."

"Kijk niet naar de rommel", waarschuwt Josseline als zaterdag het Brabants Buske bij haar voor de deur staat. Haar huis staat nog vol met bierflesjes van het feestje vrijdagavond. Alles wijst erop dat het een gezellige avond is geweest. Maar voor het klapstuk moet je in de tuin zijn: daar staat een blauwe muur van bierkratten.

Stapelen

Samen met zijn vrienden bedacht ze een plan. Vrijdagochtend om zes uur 's stonden er negen pallets met zeshonderd lege kratten bier voor de deur. "Ik zei tegen de jongens: maak er maar een mooi kasteel van. Zij hebben ze gestapeld."

Dat duurde zo'n vijf tot zes uur. "Ik krijg altijd op m'n donder dat ik mijn bierkratten niet opruim", lacht Rover, die zaterdag al op tijd weer met een biertje in de hand staat. "Ik was niet ingelicht dus ik kwam gister binnen en toen stond m'n tuin ineens helemaal vol. Ik was helemaal verrast. En ja, na het feest was het één grote puinhoop."

'Work hard, play harder'

De politie werd vrijdagavond meerdere malen gebeld door mensen uit de buurt en er zit een scheur in een van de ramen van het huis, maar Josseline heeft er niet minder om geslapen. Nou ja... het werd natuurlijk wel een latertje.

"Ach ja, ik wist van tevoren wat de gevolgen zouden zijn", zegt ze. "Daar heb ik goed over nagedacht. Ik gunde het ze ook omdat ze zo hard hun best doen, hard werken, leren en het zo'n sportieve vriendengroep is. Ik vind dat je als moeder dan ook wat terug mag doen. Work hard, play harder."

De vriendengroep kan het wel waarderen. "Je hebt je grenzen aangegeven en daar zijn we bijzonder dichtbij in de buurt gekomen", lachen ze, terwijl ze Josseline een bos bloemen overhandigen. "Dit was wel heel bijzonder. Een van de gekste dingen die we met de groep hebben gedaan."