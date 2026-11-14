Allerlei soorten drugs in auto: Tilburger (19) aangehouden in Loon op Zand

Een 19-jarige man uit Tilburg is vrijdagavond aangehouden in Loon op Zand omdat hij allerlei soorten drugs in z'n auto had liggen. De drugs zijn inbeslaggenomen, melden jeugdagenten van de Langstraat op Instagram zaterdag.

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Agenten controleerden iets na middernacht de auto van de man. Na de vondst van de drugs is hij in de boeien geslagen. Ook werd er een geldbedrag inbeslaggenomen.

De zaak wordt onderzocht door de recherche. De man moest de nacht doorbrengen in de cel. Of hij nog steeds vastzit, is door de agenten niet bekendgemaakt.