Prinsenpaar voor het eerst bij De Heibessums in Heeze

Jeugdcarnavalsvereniging De Heibessums in Heeze heeft voor het eerst een prinsenpaar. Tijdens een feestavond op vrijdag 13 november werden Prins Gijs Beat Scout d’n urste en Prinses Sietske Knutsel Trompetter d’n urste gepresenteerd als de nieuwe hoogheden voor carnaval 2027.

Gevonden voor jou

De presentatie vond plaats tijdens de Party Night in dorpshuis ’t Perron. Het thema van de avond was Heibessum Airlines. Bezoekers maakten een denkbeeldige vliegreis langs verschillende bestemmingen. Aan het einde van de avond werd onthuld wie achter de mysterieuze vakantiegangers schuilgingen.

De vereniging schrijft hiermee geschiedenis. In voorgaande jaren werd De Heibessums altijd aangevoerd door een prins óf prinses. Dit jaar staan voor het eerst twee hoogheden samen aan het roer. Prins Gijs en Prinses Sietske worden ondersteund door adjudant Lars en vorst Lieke.

Nieuw jeugdduo

Naast het prinsenpaar werden ook de jeugdhoogheden gekozen. Tijdens spellen met een reisthema konden kandidaten punten verdienen. Uiteindelijk kwamen jeugdprins Chris en jeugdprinses Fenna als winnaars uit de bus. Zij gaan samen met het prinsenpaar een belangrijke rol spelen tijdens de carnavalsactiviteiten voor de jeugd.

De nieuwe jeugdraad werd eveneens gepresenteerd. Daarmee is het gezelschap dat De Heibessums tijdens carnaval 2027 vertegenwoordigt compleet.

Met de bekendmaking van de hoogheden is het carnavalsseizoen officieel begonnen. De komende maanden staan diverse activiteiten op het programma in het Bessumpaleis, zoals dorpshuis ’t Perron tijdens carnaval wordt genoemd.