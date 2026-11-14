Weg bezaaid met brokstukken na botsing in Boxtel, een inzittende gewond

Twee auto's zijn zaterdag rond half zes op elkaar gebotst op de kruising van de Mijlstraat met de Industrieweg in Boxtel. Bij het ongeluk raakte een inzittende gewond.

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Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

De weg was na het ongeval bezaaid met brokstukken. Volgens omwonenden wordt er in de straat doorgaans veel te hard gereden.

Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.