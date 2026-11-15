Jonge lezers in de rij voor hun favoriete schrijver: 'Kan het niet geloven'

Bijna tweehonderd fans kwamen zaterdag naar boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch om hun favoriete schrijver te ontmoeten: Jeff Kinney. Veel kinderen wachtten geduldig in de lange rij op een handtekening van de Amerikaans, bekend van de populaire boekenreeks 'Het leven van een Loser'. Hij was voor het eerst in tien jaar weer in Nederland en daar zijn een hoop kinderen héél blij mee.

Ruud (9) uit Den Bosch is groot fan van de boekenreeks. Hij heeft een flinke tas met boeken meegenomen om te laten signeren. "De boeken zijn leuk omdat er heel veel plaatjes in staan, en het handschrift vind ik ook mooi. Het zijn geen getypte letters, maar het lijkt alsof iemand het écht heeft geschreven." De 9-jarige Ara uit Den Bosch bereidde zich goed voor op de signeersessie. Ze schreef een paar vragen op een papiertje en legde de schrijver het vuur aan de schenen tijdens hun korte ontmoeting. "Hou oud hij is, waar hij vandaan komt, waarom hij Den Bosch heeft uitgekozen om naartoe te komen...", somt ze op. "Eigenlijk best leuk hem te ontmoeten."

Ara met haar vragen op een papiertje (foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant).

Sommige fans hebben er heel wat reistijd voor over. Jurgen is samen met zijn 12-jarige zoon Zion vanuit Zwijndrecht naar Den Bosch gekomen. "Zion is zo'n grote fan dat hij op vakantie wilde naar Amerika om Kinney te ontmoeten", vertelt zijn vader. "Dit is een stuk makkelijker." Zion kan zijn geluk bijna niet op. "Ik kan niet geloven dat hij helemaal hierheen is gekomen", zegt hij met een brede glimlach op zijn gezicht. "Het is geweldig dat ik hem heb mogen ontmoeten. Ik ben zo blij dat ik bijna schreeuwde." Waarom hij de boekenreeks zo leuk vindt? "Het gaat over het gewone leven maar dan grappiger. Ik denk dat veel kinderen hetzelfde gevoel hebben als ze de boeken lezen."

Zion is mega-fan (foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant).

Esmee (11) is het er in ieder geval mee eens. Ze heeft alle boeken in de serie gelezen. "Ik vind ze heel grappig. Ik had Jeff Kinney wel iets jonger verwacht, omdat hij boeken voor jonge kinderen schrijft", vertelt ze. Ze moet nog bedenken waar haar gesigneerde boek een plekje krijgt. "Ergens naast mijn bed, denk ik." Voor Kinney zelf is het minstens zo bijzonder om al die jonge lezers te ontmoeten. "Voor sommige kinderen zijn de boeken heel bijzonder. Dat maakt het voor mij dan weer speciaal." Hij hoopt dat kinderen zichzelf herkennen in de personages. "Ik hoop dat ze de boeken lezen en zichzelf terugzien in de verhalen. De boeken kunnen een spiegel zijn van hun eigen leven." Hij heeft ook nog een boodschap voor zijn jonge fans: blijf vooral lezen. "Hoe meer je leest, hoe beter je leven is."