Vuurwerk gegooid naar boa's in Helmond: 'Ouders kijk waar je kind uithangt'

Jongeren hebben vrijdagavond vuurwerk en voorwerpen gegooid naar boa's bij Sportpark de Braak in Helmond. Dat meldt politie Helmond zaterdag. Een 15-jarige jongen is aangehouden omdat hij met vuurwerk zou hebben gegooid, ook had hij een klapmes bij zich. De politie verwacht dat nog meer jongeren thuis een bezoekje krijgen van agenten.

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De boa's riepen vrijdagavond hulp in van de politie omdat ze werden bekogeld met vuurwerk en voorwerpen. Verschillende eenheden gingen naar De Braak, daar werden alle toegangswegen dichtgezet. Een aantal jongeren is door de politie gecontroleerd. De 15-jarige jongen heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij waarschijnlijk het vuurwerk gooide en omdat hij een klapmes bij zich had. Dat mes is in beslaggenomen. De jongen werd diezelfde avond overgedragen aan zijn ouders en er werd een gesprek gevoerd met zijn ouders.

Een aantal van de jongeren kreeg vrijdag een proces verbaal omdat ze geen identiteitsbewijs lieten zien en omdat ze een bivakmuts bij zich hadden.

"Ga eens het gesprek met uw kind aan, kijk wat zij bij zich hebben en waar zij rondhangen."