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Stroomstoring in Heijningen, herstel verwacht rond één uur 's nachts

Aangepast

In Heijningen, gemeente Moerdijk, is vanavond rond tien voor negen een stroomstoring ontstaan. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn. De netbeheerder verwacht de storing om één uur ’s nachts te hebben opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4794 in Heijningen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio beheert en storingen oplost, werkt aan een oplossing.

De storing begon om tien voor negen vanavond. Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond één uur ’s nachts weer hersteld.

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