NAC Breda wint met 4-2 van FC Emmen

NAC Breda heeft zaterdagavond FC Emmen met 4-2 verslagen in het Rat Verlegh Stadion. Na een achterstand in de eerste helft wist de ploeg uit Breda het duel in de tweede helft volledig om te draaien. Mats Seuntjens maakte na maandenlang blessureleed zijn rentree en scoorde vlak voor tijd de beslissende vierde treffer.

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NAC begon de wedstrijd met een tegenslag. Al na enkele minuten moest Leo Greiml geblesseerd het veld verlaten. Trainer Kruys paste zijn opstelling aan en bracht Pepijn Reulen in. Door de interlandperiode miste NAC enkele vaste krachten, waaronder topscorer Charles-Andreas Brym. Wel kon Mats Seuntjens na een lange revalidatie weer zijn opwachting maken en sloot Jort Nelis van de NAC Academie aan bij de selectie.

De eerste helft kende kansen voor beide ploegen. Moussa Soumano leek voor NAC te scoren, maar de arbitrage oordeelde dat de bal niet volledig over de lijn was. Boyd Lucassen testte de reflexen van FC Emmen-keeper Sam Karssies met een harde vrije trap, maar de rebound ging net mis. FC Emmen kwam op voorsprong dankzij een strafschop van Jack Cooper-Love. Tot de rust bleef het 0-1.

Omkeer in tweede helft

In de tweede helft zorgde Boyd Lucassen met een afstandsschot voor de gelijkmaker. Kort daarna zette Moussa Soumano NAC op voorsprong na een goed uitgevoerde aanval. FC Emmen gaf zich echter niet zomaar gewonnen en bracht de stand op 2-2 via opnieuw een doelpunt van Cooper-Love.

Max Balard bracht NAC weer op voorsprong met een krachtig schot, waarmee hij het publiek opnieuw in vuur en vlam zette. Mats Seuntjens, die in de tweede helft zijn rentree maakte, bekroonde zijn terugkeer met een doelpunt in de blessuretijd. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 4-2.

Vol vertrouwen naar Almere

Met deze overwinning verstevigt NAC zijn positie in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Breda kijkt met vertrouwen uit naar het volgende duel tegen Almere City FC. Een belangrijke wedstrijd in de strijd om de bovenste plaatsen.