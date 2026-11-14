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Fatbiker slaat op de vlucht en botst met politiewagen in Tilburg

Aangepast
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Een man op een fatbike is zaterdagavond gebotst met een politiewagen aan de Sibeliusstraat in Tilburg. De politie was daarheen gekomen na een melding van vuurwerkoverlast.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kwam met meerdere eenheden op de melding af. Een man ging er op zijn fatbike vandoor, waarna een botsing met een politieauto volgde. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. De auto raakte beschadigd.

De politie doet onderzoek. De Sibeliusstraat is daarom dicht. 

  • Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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