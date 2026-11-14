TOP Oss verslaat De Graafschap met 1-2

TOP Oss heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen van De Graafschap. Maurilio de Lannoy en Mauresmo Hinoké scoorden voor de Ossenaren op De Vijverberg.

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De wedstrijd begon fel, met kansen aan beide kanten. Maurilio de Lannoy leek al na drie minuten te scoren, maar zijn poging werd afgefloten wegens buitenspel. Ook De Graafschap kwam gevaarlijk dichtbij, maar doelman Norbert Havekotte hield zijn doel schoon.

In de 26e minuut brak TOP Oss de ban. De Lannoy kapte zijn tegenstander uit en schoot beheerst de 0-1 binnen. Kort daarna had Richard van der Venne de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar zijn schot ging over. Havekotte voorkwam vlak voor rust de gelijkmaker, waardoor TOP Oss met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

Spanning na rust

Na de pauze kwam De Graafschap sterk uit de startblokken. Een kopbal belandde op de lat en in de 55e minuut viel alsnog de 1-1. Besselink werkte de bal binnen na een ingestudeerde corner. De thuisploeg zette daarna flink druk, maar TOP Oss bleef overeind en creëerde zelf ook kansen.

In de 73e minuut viel de beslissende treffer. Justin Mathieu gaf een slimme steekpass op Mauresmo Hinoké, die de bal beheerst in het doel plaatste: 1-2. TOP Oss bracht daarna meerdere wissels in om de voorsprong te verdedigen.

Volle buit mee naar Oss

In de slotfase hielden de Ossenaren stand, ondanks enkele gevaarlijke momenten van De Graafschap. Na het laatste fluitsignaal kon TOP Oss juichen. Met deze overwinning op De Vijverberg heeft de ploeg drie belangrijke punten gepakt.