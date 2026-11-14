FC Den Bosch verliest met 4-0 van RKC Waalwijk

FC Den Bosch heeft zaterdagavond met 4-0 verloren van RKC Waalwijk in het Mandemakers Stadion. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong en bouwde de voorsprong in de tweede helft verder uit. De Bosschenaren konden daar weinig tegenoverstellen en leden een ruime nederlaag.

Gevonden voor jou

FC Den Bosch speelde zaterdagavond een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk in het Mandemakers Stadion. Door de interlandperiode moest de ploeg het stellen zonder Barglan en Boumassoudi, die waren opgeroepen voor hun nationale teams. Trainer Bart Schreuder voerde daarom enkele wijzigingen door in de basisopstelling.

De wedstrijd begon nog redelijk gelijk opgaand, maar al in de tiende minuut kwam RKC op voorsprong. Na een hoekschop kopte Van der Plas de bal in het doel. FC Den Bosch kreeg in de eerste helft weinig grote kansen en ging met een 1-0 achterstand de rust in.

RKC loopt verder uit

Na de rust voerde FC Den Bosch een wissel door en begon de ploeg sterker. Er waren enkele mogelijkheden, maar de Bosschenaren wisten niet te scoren. RKC daarentegen benutte de kansen wel. Kuijpers verdubbelde in de tweede helft de voorsprong na een rebound. Kort daarna scoorden Van der Veen en Mazyani de derde en vierde treffer voor de thuisploeg.

In de slotfase mochten twee jeugdspelers van FC Den Bosch, De Rooij en Moniharapon, hun debuut maken. RKC kreeg nog een kans op een vijfde doelpunt, maar Maas wist een tegentreffer te voorkomen door de bal van de lijn te halen. Het duel eindigde in een 4-0 overwinning voor RKC Waalwijk.

Volgende week vrijdag speelt FC Den Bosch opnieuw, ditmaal thuis tegen VVV-Venlo. De wedstrijd in Stadion De Vliert begint om acht uur ’s avonds.