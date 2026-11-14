Patrick Duisters nieuwe prins van De Kraaienvangers

Patrick Duisters is gepresenteerd als de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kraaienvangers in Heeze. Tijdens het Prinsenbal op zaterdag 14 november werd de 52-jarige Heezenaar onthuld als de 59e Prins der Kraaienvangers. Hij krijgt steun van adjudant Gijs van Gaal, een vriend van meer dan veertig jaar.

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Patrick Duisters volgt Prins Bas d’n Twidde op, die het afgelopen seizoen de leiding had binnen Kraaienland. Voor Duisters is de rol van prins niet nieuw, hij heeft al een lange geschiedenis binnen het Heezer carnaval. In 2002 vervulde hij dezelfde functie bij jeugdcarnavalsvereniging De Heibessums, onder de naam Prins Petje Podium d’n Urste.

De nieuwe prins is geboren en getogen in Heeze. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. In het dagelijks leven werkt hij bij een verfgroothandel in Helmond. Naast zijn betrokkenheid bij het carnaval heeft hij jarenlang grote wagens ontworpen voor de Brabantsedag in Heeze en het Bloemencorso in Valkenswaard.

Twee vrienden in nieuwe rollen

Adjudant Gijs van Gaal is een goede vriend van Duisters. De twee kennen elkaar al meer dan veertig jaar en hebben samen veel ervaring in het carnavalsleven. In 2020 was Van Gaal zelf prins bij De Heibessums, terwijl Duisters hem toen bijstond als adjudant. Voor het komende seizoen wisselen ze van rol.

Het duo wil samen met hun partners en de leden van De Kraaienvangers een mooi carnavalsjaar beleven. Duisters heeft gekozen voor Iers groen en een klavertjevier als symbolen voor zijn prinsenjaar. Deze verwijzen naar St. Patrick’s Day, de Ierse feestdag die zijn naam draagt.

Met de bekendmaking van de nieuwe prins is de voorbereiding op carnaval 2027 in Heeze officieel van start gegaan.