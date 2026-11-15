Man overleden bij ongeluk op spoor station Strijp-S, andere man zwaargewond

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat hij werd aangereden door een trein bij treinstation Strijp-S in Eindhoven. Een andere man raakte zwaargewond. Dat meldt de politie zaterdagnacht.

Het ongeluk gebeurde iets na half een. Het slachtoffer overleed ter plekke. Over de identiteit van de slachtoffers maakt de politie nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren. Ze gaat uit van een noodlottig ongeval maar wil wel weten hoe de mannen op het spoor terecht zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van de politie is er een aantal getuigen waarmee gesproken wordt. Zij zouden niet bij de slachtoffers horen.

Waar ze bij een spoorongeval doorgaans vermoeden dat er sprake kan zijn van (een poging tot) zelfdoding, gaan ze daar in dit geval niet van uit.