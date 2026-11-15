Noodlottig ongeval op spoor Eindhoven: man overleden, ander zwaargewond

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat hij werd aangereden door een trein bij treinstation Strijp-S in Eindhoven. Ook een andere man werd geraakt door de trein, hij raakte zwaargewond. Dat meldt de politie zaterdagnacht.

Het ongeluk gebeurde iets na half een. Het slachtoffer overleed ter plekke. Over de identiteit van de slachtoffers maakt de politie nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Ze gaat uit van een noodlottig ongeval maar wil wel weten hoe de mannen op het spoor terecht zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van de politie is er een aantal getuigen waarmee gesproken wordt. Zij zouden niet bij de slachtoffers horen.

Waar ze bij een spoorongeval doorgaans vermoeden dat er sprake kan zijn van (een poging tot) zelfdoding, gaat de politie daar in dit geval niet van uit.

Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch is de rest van de avond stilgelegd.