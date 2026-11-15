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Auto botst op drie bomen bij 's Gravenmoer
Een auto is zaterdagavond gecrasht op de Waspikseweg tussen 's Gravenmoer en Waspik. Halverwege de weg verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto botste vervolgens tegen drie bomen en raakte zwaar beschadigd.
In de auto zaten twee mensen. Zij konden zelf uit de auto komen en kwamen met de schrik vrij.
Na een blaastest werd de bestuurder door de politie meegenomen naar een politiebureau. Een takelbedrijf kwam om de zwaar beschadigde auto mee te nemen.
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