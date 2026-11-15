Navigatie overslaan
Ontdek

Auto botst op drie bomen bij 's Gravenmoer

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Een auto is zaterdagavond gecrasht op de Waspikseweg tussen 's Gravenmoer en Waspik. Halverwege de weg verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto botste vervolgens tegen drie bomen en raakte zwaar beschadigd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de auto zaten twee mensen. Zij konden zelf uit de auto komen en kwamen met de schrik vrij.

Na een blaastest werd de bestuurder door de politie meegenomen naar een politiebureau. Een takelbedrijf kwam om de zwaar beschadigde auto mee te nemen.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.