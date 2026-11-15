Brand verwoest elektrische auto tijdens opladen, ook laadpaal gaat eraan

Een auto is zaterdagavond door brand verwoest aan de Habijtstraat in Berkel-Enschot. Het ging om een elektrische auto die aan het opladen was.

Een elektrische auto naast de verwoeste auto, die ook aan het opladen was, liep bij de brand eveneens flinke schade op. Ook de oplaadpaal is verwoest, evenals de kabels van en naar de auto's.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement tijdens het laden. De brandweer heeft de auto's geblust en hield geruime tijd de temperatuur van de auto's goed in de gaten.